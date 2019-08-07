Пугачева напугала фанатов постом в Instagram

Алла Пугачева простилась с Аллой Вербер в Instagram Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

Певица Алла Пугачева напугала фанатов фотографией со свечой и подписью «Прощай, Алла». Артистка посвятила пост в Instagram скончавшейся 6 августа директору ЦУМа Алле Вербер.

«Алла Борисовна, милая, осторожнее. Полстраны перепугали. Вербер пусть земля будет пухом, а вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!» — написала nasyrovanailia. «Господи, напугалась! Светлая память Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни Алле Пугачевой!» — поддержала maiya_semi. «У меня дыхание перехватило», — поделилась переживаниями viktoriykositcina.

Директор ЦУМа Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Последние дни она провела в одной из больниц в Италии. Причиной смерти стал инфаркт, вызванный заражением крови. К соболезнованиям присоединились звезды шоу-бизнеса Максим Галкин, Николай Басков и Иосиф Пригожин.