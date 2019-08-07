На Ямал стали реже приезжать за северной зарплатой

По словам экспертов, на решение ямальцев влияют пенсионный возраст, климат и отсутствие новых рабочих мест Фото: depositphotos.com

Миграционная убыль на Ямале в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти в два раза, следует из отчета Росстата. На нее повлияли климат, отсутствие новых рабочих мест и желание встретить старость в другом регионе.

По данным ведомства, за январь—июнь 2019 года миграционная убыль населения округа составила 975 человек. За аналогичный период прошлого года — 440 человек. В этом году число прибывших составило — 12207 человек, тогда как в прошлом году — 13583. А число выбывших людей в 2019 году оказалось на отметке 13182 человек, в прошлом году их было — 14023. В Росстате не смогли назвать причины произошедшего.

Генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что на миграционную убыль оказали влияние сразу несколько факторов. «Это непоявление новых рабочих мест (люди массово приезжают в регион работать из-за больших „северных“ зарплат и надбавок — прим. ред.), старение постоянно живущего и некоренного населения, сезонный отъезд вахтовиков. Всю жизнь люди на пенсии старались уехать из округа», — поделился мнением с «URA.RU» Журавлев.

С ним согласился доцент филиала Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Андрейцо. «Собственно, люди мигрируют по окончанию трудовых отношений, может, из-за климата. Здесь проблема не в том, что убыло много, а в том, что прибыло меньше. В принципе, из такого плана регионов люди уезжают, просто приток должен быть соответствующий — компенсировать выезд. В этом году получилось, что он не компенсировал», — рассказал «URA.RU» Андрейцо.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства не удалось. Был направлен запрос.