Зеленскому ответили на заявление о «возвращении» Крыма

К заявлению украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине не нужно относиться всерьез. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьез. Крым может вернуться в состав Украины только при условии, если Россия перестанет существовать», — цитирует RT сенатора. Джабаров отметил, что в свое время Крымский полуостров стал частью Украины «совершенно случайно».
Российский политик отметил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт и не подлежит дальнейшему обсуждению. По словам Джабарова, если Зеленский не перестанет поднимать данную тему, то отношения двух государств «останутся в тупике», уточняет «Утро.ру».
Ранее Зеленский заявил, что Крым, подконтрольный России, вернется в состав Украины. «Я точно знаю, что настанет день, когда он обязательно возвратится и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», — сказал украинский лидер.
Полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда большинство жителей Крыма высказалось за воссоединение с Россией.