Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свои слова об отъезде из России

Видео, в котором дизайнер Артемий Лебедев говорит об отъезде из России, представляет собой «либеральную» околесицу и попытку троллинга. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Залил лютейший… [вздор] на YouTube, и большее из подозрений у зрителей, что я снял это на хромакей (технология совмещения нескольких кадров в одной композиции — прим. ред.). Там стопроцентная бессмысленная либеральная… [околесица] для школьников», — написал Лебедев. Он также выразил сожаление о том, что его троллинг не остался без внимания российских СМИ, уточняет «Ридус».
Ранее дизайнер опубликовал на своем youtube-канале видео, где объявил, что уехал в Европу. 44-летний блогер объяснил свой поступок недовольством коррупцией и несменяемостью власти в России.
Артемий Лебедев основал одноименную дизайнерскую студию в 1995 году. В ней разрабатывают логотипы, сайты, арт-объекты и интерьеры. В числе работ студии Артемия Лебедева — логотип IT-компании «Яндекс» и карта московского метро.