Макс Фадеев дал совет, как привести себя в форму

Поклонники вступились перед Максимом Фадеевым за певицу Наргиз Закировой, с которой он разорвал контракт Фото: страница Максима Фадеева в Instagram

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев нашел самый быстрый способ привести себя в форму. Советом он поделился со своими подписчиками в Instagram.

«Снять с ушей лапшу, с души — камень, с шеи — обнаглевших людей», — говорится в обращении Фадеева. Музыкант также отметил, что опробовал данный способ: «100% работает».

Многие из подписчиков предположили, что причиной поста с такими откровенными мыслями стал конфликт продюсера с певицей Наргиз Закировой. «Она [Закирова], получается, была для вас камнем?» — спросил Сергей Ланг. «Обнаглевшая — это я так понимаю Наргиз?! Зло вы с ней», — предположила Даша Чакур.

Ранее продюсерский центр MALFA, на который работала артистка, разорвал с ней контракт и запретил ей выступать с песнями, написанными для нее Фадеевым, уточняет портал «Дни.ру». Таким образом, тур Закировой по России, запланированный на август этого года, сорвался.