Тюменский вице-спикер Пискайкин купил франшизу скандального вуза

Владимир Пискайкин стал совладельцем частного вуза Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Главный справедливоросс Тюмени, вице-спикер областной думы Владимир Пискайкин приобрел долю в компании-франшизе крупнейшего частного вуза России «Синергия». Информация об этом опубликована в системе SBIS.

Согласно документации, в ООО «Синергия Сибирь» предпринимателю принадлежит доля в размере 45%. Такая же часть уставного капитала у Инги Ашуриловой из Ханты-Мансийска, и 10% у партнера политика по некоммерческой организации «Милосердие» Игоря Романова. Судя по финансовой отчетности, компания, созданная в 2014 году, пока не занималась развитием — все показатели нулевые. Владимир Пискайкин уже владеет торговыми центрами «Фаворит», «Солнечный», базой отдыха «Эльдорадо» и гостиницей Hilton.

Дозвониться до самого Владимира Пискайкина на момент подготовки публикации не удалось.

Университет «Синергия» — известный частный университет, за несколько лет выросший в образовательную империю и ставший крупнейшим в России. Вуз специализируется на бизнесе и госуправлении. В сентябре прошлого года он организовал скандальный семинар известного коуча Тони Роббинса в Москве. Купившие по цене от 30 тыс. до 500 тыс. билеты зрители по три часа стояли в очереди, чтобы просто попасть в зал. Также «Синергия» выступила в качестве продюсера фильма «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным.