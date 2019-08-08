В Чечне ответили на возмущение Дагестана словами Кадырова

В Дагестане с негодованием отнеслись к словам Рамзана Кадырова о правлении имама Шамиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров не высказывался неуважительно о личности имама Шамиля, которого народы Северного Кавказа считают героем. Об этом «URA.RU» заявил пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов. Так он прокомментировал сообщения о негодовании в Дагестане в связи со словами руководителя чеченской республики.

«Рамзан Ахматович ни в частной, ни в публичной беседе не высказывался неуважительно в адрес личности имама Шамиля», — подчеркнул Каримов. Он заверил, что никакого негодования в соседней республике нет, при этом братские народы Чечни и Дагестана могут открыто высказывать свои мнения. В интервью Кадыров сказал, что он с глубоким уважением относится к имаму и к его памяти, уточнил собеседник агентства.

«Шамиль 19 лет был имамом Чечни. Затем в 1859 году перебрался в Дагестан, где через четыре месяца сдался в плен и заключил мир с царской Россией, после чего стал потомственным дворянином», — пояснил пресс-секретарь главы республики. В то же время он отметил, что в период пребывания имама Шамиля в Чечне, население территории сократилось в два раза, количество мужчин уменьшилось на две трети. «Тем не менее для народов Дагестана и Чечни он остался в памяти как духовное лицо и религиозный деятель», — заключил Каримов.

Ранее председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов с критикой отнесся к словам Кадырова об имаме Шамиле. Муфтият Дагестана назвали некорректным упоминание имама Шамиля в контексте чеченских войн в 90-х. Негодование было высказано после интервью Кадырова о 20-летии с начала второй чеченской войны, напоминает агентство Nation News.