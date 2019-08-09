На Украине призвали принять меры для распада России

На Украине ждут развала России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия должна быть расчленена, пишут журналисты украинского издания «Корреспондент», комментируя слова российского сенатора Владимира Джабарова о том, что Крым вернется в состав Украины лишь в том случае, если РФ прекратит существовать как государство.

Украинское издание призывает катализировать процесс распада, а не ждать, пока с соседней страной что-то «случится непроизвольно». «Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен», — цитирует издание РЕН ТВ.

Украинские журналисты убеждены, что Россия несет в себе угрозу миру, поэтому с ней невозможно договориться цивилизованно и необходимо «просто принять радикальные меры».