Главный актив Utair резко подешевел за три месяца

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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
АО «Ютэйр-вертолетные услуги» работает в России и за рубежомФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

Главный актив авиаперевозчика Utair — «Ютэйр — вертолетные услуги» — за последние три месяца подешевел более чем на 700 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале «Федресурс». Стоимость чистых активов вертолетной компании достигла отрицательного значения в минус 1,825 млрд рублей.

По информации, обнародованной в мае, стоимость компании составляла минус 1,07 млрд рублей. Узнать о причине снижения стоимости оперативно не удалось — в пресс-службу авиаперевозчика направлен запрос.

Ранее «URA.RU» сообщало, что банки-кредиторы, которым Utair задолжала более 70 млрд рублей, предлагали авиакомпании подумать о продаже «Ютэйр — вертолетные услуги», но не достигли договоренности. 18 июля руководство перевозчика заявило о продаже 50% акций в авиационно-сервисной компании UTG, чтобы погасить часть задолженности.

АО «Ютэйр-вертолетные услуги» работает в России и за рубежом. Компания специализируется на перевозке пассажиров и грузов, полетах по оказанию медицинской помощи населению, обслуживании лесного хозяйства и аварийно-спасательных работах. В парке компании 326 вертолетов (в том числе компании, работающие в дочерних фирмах в Перу и Словакии).

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