Бывшая жена Потанина хочет отсудить у него 6 миллиардов долларов

Спор между Владимиром Потаниным и его экс-супругой пройдет в Лондоне Фото: официальный сайт Президента РФ

Бывшая жена российского миллиардера Владимира Потанина Наталья подала в лондонский суд иск о разделе имущества. Женщина намерена взыскать со своего экс-супруга шесть миллиардов долларов.

«Самое крупное за всю историю дело о разводе было передано в Высокий суд [Лондона] после того, как жена российского олигарха подала иск с требованием трети его состояния в 15 млрд фунтов стерлингов (порядка шести миллиардов долларов)», — отмечает британское издание The Times. По мнению журналистов, у Натальи Потаниной довольно большие шансы на успех, так как «британские суды по бракоразводным процессам давно прославились во всем мире своими щедрыми выплатами женщинам».

В браке с Натальей миллиардер Владимир Потанин прожил 20 лет, у пары трое детей, младшему сыну Василию 18 лет. Суд развел Потаниных весной 2014 года. Бывшая супруга получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Подмосковье.

После этого женщина неоднократно подавала новые иски в России и за рубежом с целью добиться раздела акций «Норильского никеля» и «Интеррос Интернешнл», однако отсудить солидную долю в этих компаниях ей не удалось. Потанин убедил Пресненский районный суд столицы и Мосгорсуд в том, что «фактически» отношения были прекращены еще в 2007, поэтому делить средства можно только до этого года включительно. В 2018 году Верховный суд РФ окончательно отказал Потаниной в иске к бывшему супругу на один триллион рублей.