Историк заявил, что Россия кровью выплатила царские долги Франции

В 1997 году Москва вернула Парижу 400 млн долларов долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Деньги, которые Российская Империя должна была Франции, выплачены кровью солдат во время Первой Мировой войны, когда Петербург вступился за Париж. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. Так он прокомментировал сообщения о том, что депутат Национального собрания Франсис Веркамер призвал взыскать с России долги по облигациям времен XIX века.

«Если занимать спекулятивную позицию, как у французского депутата, мы можем вспомнить, что изрядная часть упомянутых часть царских долгов — это кредиты на развитие обороноспособности Российской Империи в преддверии Первой Мировой войны. Эти деньги де-факто были выплачены русской кровью, когда в конфликт вмешалась царская Россия, не позволив Франции проиграть в первые месяцы войны», — объяснил Дюков.

Заявление французского депутата — это работа на публику и повышение узнаваемости себя в СМИ, пояснил собеседник агентства. «Это пиар-акция, потому что вопрос уже урегулирован. Но, как говорит депутат, на самом деле, держатели этих бумаг могли получить больше», — уточнил Дюков. Эксперт напомнил, что договоренность между Парижем и Москвой по царским долгам была достигнута в 1997 году, когда стороны подписали соглашение и Россия выплатила Франции 400 млн долларов.

Ранее Веркамер призвал правительство республики взыскать с Москвы долги по облигациям царских времен. Речь идет о гособлигациях второй половины XIX века, которые французские инвесторы купили у Петербурга. В течение 30 лет они вложили около 15 млрд франков, что соответствует современным 53 млрд евро, напоминает «Пятый канал».