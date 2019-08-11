Победительница «Миссис Россия-2019» Екатерина Нишанова представляла на конкурсе Геленджик Фото: Екатерина Нишанова, Instagram

Обладательницей титула «Миссис Россия-2019» стала уроженка Геленджика Екатерина Нишанова. Также на сцене Московского культурного фольклорного центра, где проходил финал конкурса, была отмечена жительница уральского города.

По итогам голосования жюри первой «Вице-миссис России» стала Анна Митрофанова из Самары, второй — Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова из Рязани, четвертой — Наталья Резникова из Ставрополя, передает ТАСС. На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.

На осеннем «Mrs Russia Globe Classic» в Лос-Анджелесе Россию представит Лариса Китова из Нижнего Новгорода. В номинации «Миссис обаяние» жюри конкурса отметило Марину Мантурову — уроженку Алапаевска Свердловской области. Всего за призы в финале «Миссис Россия-2019» боролись 27 девушек.