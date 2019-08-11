10 августа 2019

За пропавшего в Сирии лидера движения против рабства потребовали выкуп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, Сирия, Дамаск
Олег Мельников уехал в Сирию 7 августа и с тех пор не выходит на связь с коллегамиФото: depositphotos.com

За лидера движения по борьбе с рабством «Альтернатива» Олега Мельникова, который, по одной из версий, находится в сирийском плену, попросили выкуп. Об этом сообщили в самой «Альтернативе» после звонка от анонима.

«Вечером нашему арабскому товарищу позвонил некто, который сказал, что Олег Мельников находится в плену. Он потребовал выкуп, а после удалил свой контакт из мессенджера», — говорится в сообщении на сайте организации.

В «Альтернативе» также отметили, что до сих пор точно не знают, где находится Мельников и что с ним. «В Идлибе сейчас огромное количество мелких и средних группировок, которые больше напоминают банды. Все они хотят заработать денег или „хайпануть“», — предупредили волонтеры.

Накануне член президиума движения «Альтернатива» Вера Грачева рассказала «URA.RU», что Олег Мельников 7 августа отправился в Сирию, чтобы помочь российским детям вернуться на родину. С тех пор он не выходил на связь с коллегами, сообщила Грачева.

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© Служба новостей «URA.RU»
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