На Ирбитском мотозаводе надеются поднять продажи после байк-шоу с Путиным

Мотоциклы с коляской пользуются особым спросом за рубежом Фото: Анна Майорова © URA.RU

На Ирбитском мотоциклетном заводе рассчитывают на рост продаж мотоцикла «Урал» после того, как на нем прокатился в Крыму на байк-шоу президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил «URA.RU» директор предприятия Владимир Курмачев.

«Мы остались единственным в мире заводом, выпускающим мотоцикл с коляской. Спрос на него в мире есть, в России не очень большой. Будем надеяться, что после того, как президент проехался на нашем мотоцикле, спрос по России увеличится», — отметил Курмачев. Директор ирбитского завода добавил, что мотоцикл, на котором ездил Путин, президент купил около пяти лет назад. Об участии в байк-шоу главу государства никто из руководства предприятия не просил. «Он (Путин — прим.ред) все решил сам. Купил мотоцикл и проехал. Что здесь особенного?» — добавил Курмачев.

Путин принял участие в байк-шоу «Тень Вавилона» в Крыму 10 августа. Мотопробег организовал клуб «Черные ножи». Глава государства появился на мероприятии на мотоцикле «Урал» с коляской.