Министру обороны Сергею Шойгу показали на Урале танки-роботы

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Главе военного ведомства продемонстрировали робототехнические танковые комплексыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали новейшие разработки танковой техники во время визита в Нижний Тагил на «Уралвагонзавод». Об этом сообщили в министерстве обороны.

«Генеральный конструктор „Уралвагонзавода“ Андрей Терликов продемонстрировал министру обороны новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3, — рассказали в пресс-службе военного ведомства. — Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками».

Также в ходе визита Сергей Шойгу осмотрел экспозицию музея «Уралвагонзавода», однако общаться с прессой не стал. «В ходе рабочей поездки генерал армии Сергей Шойгу также заслушает доклады руководителей предприятий и командования Центрального военного округа», — сообщается на сайте минобороны.

Ранее «URA.RU» сообщало, что визит Шойгу в Нижний Тагил проходил условиях, приближенных к секретным: он никак не анонсировался, пресс-служба Центрального военного округа воздерживалась от комментариев, а Минобороны выпустило релиз лишь после посещения Шойгу «Уралвагонзавода».

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