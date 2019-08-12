Поиски пропавшей в уральском лесу женщины с маленькой девочкой закончены

В Челябинской области нашли Анастасию Силкову и ее маленькую племянницу, которые почти четыре дня блуждали в лесу под Ашой. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Женщина с ребенком, поиски которых проводились с субботы в Ашинском районе, найдены живыми. Подробности будут позже», — рассказали в пресс-службе ведомства.
29-летняя женщина в компании с семилетней девочкой отправились в лес по ягоды еще 9 августа. К 12 августа на их поиски бросили почти полторы сотни человек и 28 единиц техники.
Ранним утром понедельника спасатели сумели дозвониться до Анастасии и засечь примерные координаты района, где они могут находиться — используя данные с вышки сотовой связи. Однако батарея телефона женщины разрядилась, что существенно замедлило поиски.