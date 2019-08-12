11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

Поиски пропавшей в уральском лесу женщины с маленькой девочкой закончены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предварительное голосование на хантыйских стойбищах. Сургутский район , вертолет, хмао, арктика, тайга, ми 8, югра, тень вертолета
Потерявшихся искали 150 человек и три десятка единиц техникиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области нашли Анастасию Силкову и ее маленькую племянницу, которые почти четыре дня блуждали в лесу под Ашой. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Женщина с ребенком, поиски которых проводились с субботы в Ашинском районе, найдены живыми. Подробности будут позже», — рассказали в пресс-службе ведомства.

29-летняя женщина в компании с семилетней девочкой отправились в лес по ягоды еще 9 августа. К 12 августа на их поиски бросили почти полторы сотни человек и 28 единиц техники.

Ранним утром понедельника спасатели сумели дозвониться до Анастасии и засечь примерные координаты района, где они могут находиться — используя данные с вышки сотовой связи. Однако батарея телефона женщины разрядилась, что существенно замедлило поиски.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия
Ссылки по теме
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...