В аварии погибли два человека ФОТО: ГУ МЧС по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Уличный художник Владимир Васильев, устроивший смертельную аварию в центре Екатеринбурга, находившийся при этом (по словам очевидцев и оценкам экспертов) под действием наркотиков, задержан. Об этом с места событий сообщает корреспондент «URA.RU».

Васильева, который пришел в Главное следственное управления свердловской полиции на допрос, вывели и посадили в автозак. Теперь в течение двух суток суд должен будет принять решение об его аресте.

«К 11 часам Васильев был вызван в отдел по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области, — рассказал „URA.RU“ пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых. — Его вызвали на допрос, так как он недавно выписался из больницу. Васильев явился в сопровождении адвоката. Допрос длился около двух часов».

Слепдственгные длились около двух часов, ему предъявлено обвинение в совершеннии престулпения. Прудесмоененно частью 5 статьи 264 (ДТП, поч

Вину признал в полной объеме

После завршение след под конвоем отправлен в ИВС, где будет содержаться под стражей до решения суда. В билжайшее врмя следователь направит материалы в Верхи Си и будет ходатайствомо об его аресте.

Адвокат гонщика Александр Сандрацкий от комментариев воздержался и общаться с прессой не стал.

Страшное ДТП случилось рано утром 4 августа на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге: водитель KIA Rio, ехавший, по словам очевидцев, с огромной скоростью, пролетел два светофора на красный свет, после чего врезался в автомобиль Lada (такси Uber), пострадали еще три машины. В результате аварии погибли водитель и пассажир такси, троих человек госпитализировали. Позже появилась видеозапись, на которой очевидец общается с виновниками аварии: водитель KIA Rio и его пассажир находятся в неадекватном состоянии и не понимают, что погубили людей.

Владимира Васильева ждет арест Фото: Любовь Шадыева