На Ямале скончался глава правительственного учреждения

Коллеги Андрея Кунца выразили искреннее соболезнование семье Фото: сайт Муниципального образования Шурышкарског района, admmuji.ru

Скончался директор ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка» (ГКО) Андрей Курц. Об этом сообщили на сайте учреждения.

«11 августа 2019 года мы понесли тяжелую утрату. На 42-м году жизни скоропостижно скончался директор ГБУ ЯНАО „Государственная кадастровая оценка“ Курц Андрей Геннадьевич. Он был замечательным человеком, талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к сотрудникам», — говорится в сообщении. Его коллеги и подчиненные выразили искреннее соболезнование семье начальника.

Получить оперативный комментарий в учреждении не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.

Курц был назначен директором «ГКО» 9 января 2018 года. Тогда же было создано учреждение, которое и занимается определением кадастровой стоимости объектов недвижимости. Учредителем ГБУ ЯНАО «ГКО» является департамент имущественных отношений ЯНАО.