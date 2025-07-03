Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость рубля к доллару выросла на 44,7 процента, следует из анализа биржи
Стоимость рубля к доллару выросла на 44,7 процента, следует из анализа биржи Фото:

Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире, по итогам первого полугодия. Он сильнее всего укрепился к доллару, это следует из анализа биржи, который провели РИА Новости.

«С начала года его [рубля] стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников „пьедестала“: венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента)», — заявлено в анализе. Также отмечается, что чешская и исландская кроны вошли в пятерку (15,8 и 15 процентов).

А самой подешевевшей является аргентинский песо. Его стоимость, по отношению к доллару, ослабла на 13,5 процента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире, по итогам первого полугодия. Он сильнее всего укрепился к доллару, это следует из анализа биржи, который провели РИА Новости. «С начала года его [рубля] стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников „пьедестала“: венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента)», — заявлено в анализе. Также отмечается, что чешская и исландская кроны вошли в пятерку (15,8 и 15 процентов). А самой подешевевшей является аргентинский песо. Его стоимость, по отношению к доллару, ослабла на 13,5 процента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...