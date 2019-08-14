Правительство Ямала избавится от проблемного тюменского актива

В санатории семь лет не проводятся ямальские проекты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Акции тюменского «Центра отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал», принадлежащие ямальскому правительству, выставят на аукцион. В последние годы в центре не проводятся молодежные проекты Ямала. Об этом сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

«Департаментом молодежной политики и туризма автономного округа в 2018 году предложено департаменту имущественных отношений Ямала произвести отчуждение принадлежащих автономному округу акций акционерного общества «Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал»», — пояснили в департаменте.

В настоящее время центр перестал быть местом для проведения молодежных проектов из-за слабой маркетинговой кампании. «Ямальские проекты в Центре отдыха и оздоровления „Дружба-Ямал“ не проводятся с 2012 года. В связи с этим дальнейшее участие автономного округа, как акционера в деятельности общества, нецелесообразно», — поясняет департамент.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства не удалось. Был направлен запрос. Директор центра Татьяна Ремезова не смогла ответить на вопросы журналиста агентства и посоветовала обратиться к учредителям. По данным системы СБИС, ими являются правительство Ямала и социально-психологический реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба».

«Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» создали в 2009 году. Проект участия Ямала в акционерном обществе являлся привлекательным для округа. Он был направлен на совместную реализацию молодежных программ отдыха и оздоровления детей и молодежи на юг Тюменской области.