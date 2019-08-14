Два уральских региона стали лидерами по жестокому обращению с детьми

К детям в разных регионах относятся по-разному Фото: Pixabay

Ямал и Пермский край оказались в лидерах среди российских регионов по количеству случаев жестокого обращения с детьми. Данные за 2018 год опубликовали Министерство просвещения РФ и Росстат.

В Пермском крае в прошлом году зафиксировано 159 случаев обращения взрослых с детьми, приведших к травмам или смерти ребенка. Это почти втрое больше, чем в Архангельской области и Краснодарском крае. Они делят второе и третье места (по 55 случаев), пишет РБК.

Если брать соотношение числа случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе, то Пермский край оказывается на четвертом месте (2,7 случая на 10 тысяч детей), третье место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 случаев), второе место у Камчатского края (3,7 случая), антилидером является Еврейская автономная область (7 случаев). При этом на Северном Кавказе за последние несколько лет не было зарегистрировано ни одного случая жестокого обращения с детьми.

Эксперты скептически отнеслись к данной статистике. По мнению члена правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Галины Семьи, эти цифры «не отражают реальную картину». «Проводить сравнительный анализ затруднительно ввиду отсутствия единых методов сбора и оценки показателей», — отметила она в интервью РБК.