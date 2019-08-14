Эксперты объяснили, почему тесты не нашли наркотик у виновника смертельного ДТП Екатеринбурге

Все дело в особенностях современных наркотиков Фото: фонд «Город без наркотиков»

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Экспертиза не обнаружила наркотиков в организме Владимира Васильева, устроившего смертельную аварию в центре Екатеринбурга, потому, что тесты не «видят» ряда современных синтетических наркотиков. Об этом «URA.RU» сообщил руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. К таким веществам относится и мефедрон, который, по предложению Жукова, употребил в ночь аварии Васильев.

«К нам стали приходить люди, которые употребляют скоростной наркотик мефедрон. И наш тестер не показывал наличие наркотика в организме. При этом сам человек говорил: „Да, я употребляю мефедрон“. Все это выяснилось на прошлой неделе. Мы связались с разработчиками оборудования — институтом Сеченова (Первый московский медуниверситет — прим. ред.). Нам порекомендовали протестировать на амфетамин или метамфетамин — тоже никакого результата».

По мнению Жукова, именно это стало причиной «чистой» экспертизы гонщика. В институте Сеченова сообщили, что государственные наркодиспансеры никогда не жаловались на подобный сбой. «Сейчас по нашему запросу начнут разрабатывать тесты под мефедрон и будут присылать их нам, чтобы мы их пробовали», — рассказал руководитель ФГБН.

Известно, что экспертизу на предмет состояния наркотического или алкогольного опьянения у Васильева проводил эксперт Дмитрий Челноков. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе свердловской полиции, в исследовании были задействованы два учреждения. Первое — Свердловская областная психиатрическая больница — там есть центр острых отравлений, в составе которого действует химико-токсилогическая лаборатория. Второе медицинское учреждение, готовившее экспертизу, в полиции не назвали.