Глава компании, отвечающей за ключевые дороги Урала, ушел в отставку

Начальник федеральной компании «Уралуправтодор» Алексей Борисов покинул свою должность, сообщили «URA.RU» источники. Топ-менеджер переехал в Нижний Новгород, где занял аналогичный пост в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».
Борисов покинул уральское управление дорог в начале августа, рассказал собеседник агентства. Инсайдеры расценивают изменения, как повышение для управленца — теперь он будет отвечать за трассы, ведущие в Москву. Хотя на Урале топ-менеджер возглавлял не менее денежное предприятие. По данным сервиса Rusprofile, за все годы «Уралуправтодор» заключило госконтракты более чем 120 млрд рублей, а «Упрдор Москва — Нижний Новгород» — на 105 млрд рублей.
В пресс-службе «Уралуправтодор» «URA.RU» подтвердили информацию об уходе руководителя. Здесь сообщили, что и. о. начальника назначен главный инженер учреждения Александр Бедусенко.
«Уралуправтодор» отвечает за состояние федеральных магистралей в регионах Урала. В конце июля полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов вместе с Алексеем Борисовым проверял качество ремонта на трассе Челябинск-Екатеринбург и был доволен не всеми участками дороги.