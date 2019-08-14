Россия перебросила ракетоносцы к границам США. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ту-160
Российские бомбардировщики приблизились к американским границамФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили полет над аэродромом Анадырь на Чукотке, который находится на расстоянии около 600 км от границ США. В Минобороны пояснили, что это один из самых близких аэродромов к американскому государству.

«В ходе учений будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе», — сказано в сообщении Минобороны. В ведомстве уточнили, что в маневрах задействовано 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.

В Минобороны отметили, что переброску самолетов осуществили в рамках плановых летно-тактических учений, которыми руководит командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Протяженность маршрута составила более 6 тысяч километров без дозаправок, пишет сайт ТВЦ.

Как писало ранее «URA.RU», российские военные самолеты пролетели у побережья США. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Тихим океаном. Как передает телеканал 360, самолеты не нарушили Международные правила воздушного пространства.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество Война
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...