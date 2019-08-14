Два российских ракетоносца Ту-160 совершили полет над аэродромом Анадырь на Чукотке, который находится на расстоянии около 600 км от границ США. В Минобороны пояснили, что это один из самых близких аэродромов к американскому государству.
«В ходе учений будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе», — сказано в сообщении Минобороны. В ведомстве уточнили, что в маневрах задействовано 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.
В Минобороны отметили, что переброску самолетов осуществили в рамках плановых летно-тактических учений, которыми руководит командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Протяженность маршрута составила более 6 тысяч километров без дозаправок, пишет
Как писало ранее «URA.RU», российские военные самолеты пролетели у побережья США. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Тихим океаном. Как передает телеканал 360, самолеты не нарушили Международные правила воздушного пространства.