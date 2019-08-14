Министр Владимир Якушев вернется в Тюмень, чтобы поздравить регион с юбилеем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев приедет в Тюмень 16 августа, чтобы принять участие в праздновании 75-летия Тюменской области. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе министра. Якушев был губернатором региона в 2005—2018 годах.

Источник агентства во властных кругах сообщает, что министр также откроет новую развязку на пересечении улиц Монтажников и Федюнинского в субботу, 17 августа. Однако в ведомстве эту информацию не подтверждают. «Якушев точно будет в Тюмени в пятницу, планы на субботу пока не утверждены», — отметили в министерстве.

Торжества по случаю юбилея начнутся 16 августа в ДК «Нефтяник». На следующий день главной праздничной площадкой станет площадь 400-летия Тюмени, где выступит «Хор Турецкого» — любимый музыкальный коллектив Якушева и Александра Моора (нынешнего губернаторов региона).