Главу Минприроды Кобылкина пытались «отговорить» от борьбы с коррупцией

Дмитрий Кобылкин рассказал о борьбе с коррупцией в Минприроды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина пытались «отговорить» от публичной борьбы с коррупцией в ведомстве. Это произошло после его ухода с должности губернатора Ямала и назначения главой Минприроды, следует из интервью чиновника газете «Ведомости».

После прихода в министерство Кобылкин объявил о намерении бороться с коррупцией на всех уровнях, однако в ответ услышал контраргумент о вероятных имиджевых потерях для ведомства.

«Я пришел и сказал: „Неприкасаемых у нас не будет“. Мне говорят: „Это же имиджевые потери для министерства“. Но я за это не переживаю. Мы сами находим червоточины в системе и вскрываем — это нормально. Думаю, мы почистим воздух и в этом плане», — приводит издание слова министра.

Дмитрий Кобылкин, напомним, возглавил Министерство природных ресурсов и экологии весной 2018 года. До этого с 2010 года он занимал пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.