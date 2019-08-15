Выросло число пострадавших при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний»

Среьезных травм при посадке нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Cамолет "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку в Подмосковье

Стали известны уточненные данные по числу пострадавших в самолете А321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в районе подмосковного Раменского. Об этом сообщил «URA.RU» источник в Росавиации.

«По последним данным на борту находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа. Из них пострадали 20 взрослых и все дети — у них незначительные травмы, ушибы. Их всех доставили в ЦРБ Раменского. Остальных пассажиров вывезли на пяти автобусах с места посадки», — сообщил источник.

По словам инсайдера, причина аварийной посадки уточняется, но возгорания не было. «Продолжает вытекать топливо, поэтому пожарные на всякий случай заливают машину пеной, чтобы избежать возгорания», — добавил инсайдер.

Аварийную посадку совершил А321-211 с бортовым номером VQ-BOZ. Известно, что судно первый вылет совершило 16 декабря 2003 года. Самолет сменил несколько компаний. В 2003—2004 годах он был приписан к аэропорту Гамбурга. С 2004 по 2010 летал в турецкой авиакомпании. 2010- 2011 — был в лизинге у авиакомпании из США. Полгода в 2011-м совершал чартерные рейсы для турфирмы из Выборга, а с 9 ноября 2011 года находится в «Уральских авиалиниях». Компания взяла его в лизинг, собственником является немецкая компания Air Cargo Germany (ACG).

Как ранее сообщало «URA.RU», самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. По предварительной информации, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попала птица. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело.