В падении самолета «Уральских авиалиний» может быть виноват аэропорт Жуковский

Возможно, у пилотов не было шансов уйти от столкновения птиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Cамолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Столкновение самолета «Уральских авиалиний» с птицей, которое привело к возгоранию двигателя лайнера, могло произойти из-за ошибки аэропорта Жуковский, сообщил «URA.RU» источник в авиакомпании. Дело в том, что авиаузел отвечает за разгон птиц, а у пилотов воздушного судна могло не быть возможности избежать ЧП.

«Скорее всего — это ошибка аэропорта Жуковский. Разгон птиц является его обязанностью, а у пилотов, возможно, даже не было шансов обойти стаю. Дело в том, что когда самолет идет на взлет, наступает момент, когда тормозить нельзя ни в коем случае — лайнеру может не хватить полосы для остановки, и он выкатится за ее пределы», — сказал «URA.RU» источник в «Уральских авиалиниях».

Это не первый инцидент с попаданием птиц в двигатель самолета в Жуковском: аналогичный инцидент произошел 3 августа 2018 года. При этом главред «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий сказал «URA.RU», что не слышал о том, чтобы пилоты авиакомпаний жаловались на частые встречи с птицами в Жуковском. «От попадания птицы в двигатель могут быть разные последствия, но никакой защиты от них нет. Пилоты регулярно отрабатывают подобные ситуации на симуляторах», — отметил эксперт.

В пресс-службе Жуковского пообещали дать комментарий позднее.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы. По последним данным на борту находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа. Из них пострадали 20 взрослых и все дети — у них незначительные травмы, ушибы.