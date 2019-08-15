Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший самолет в кукурузном поле, отстранили от полетов

При посадке никто серьезно не пострадал Фото: «Новости гражданской авиации», ВК

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Временно отстранен от полетов экипаж А-321-211 «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в кукурузном поле вблизи города Раменского. В Росавиации оценят правильность действий пилотов — командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

«Не могу сказать, будут ли привлекать нас к расследованию, наверное, будут работать московские специалисты Росавиации и МАК. Экипаж же пока будет отстранен от полетов. По крайней мере, до выводов комиссии, которая оценит, насколько правильно они действовали», — сообщил «URA.RU» начальник Уральского территориального управления Росавиации Александр Шулепов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. По предварительной информации, у лайнера отказали двигатели из-за стаи птиц, попавших в них. На борту находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа. Из них пострадали 20 взрослых и все дети — у них незначительные травмы, есть перелом. Всех пострадавших доставили в ЦРБ Раменского. Известно, что аварийный самолет А321-211 с бортовым номером VQ-BOZ первый вылет совершил 16 декабря 2003 года.