В Турции решили покончить с системой «все включено»

Система all inclusive вредит турецким бизнесменам Фото: depositphotos.com

Систему all inclusive (все включено — прим. ред.) в отелях Турции необходимо ограничить или полностью отменить. С таким предложением к Министерству туризма и культуры страны обратилась Торгово-промышленная палата города Манавгат.

«Стандарты системы „все включено“ необходимо пересмотреть, так как они убивают бизнес. Туристы сидят в гостиницах и не тратят деньги за пределами отелей», — уточняет сайт VSE42.ru. Турецкие чиновники жалуются на то, что из-за отсутствия туристов местные бизнесмены даже не могут отдать кредиты, которые брали для открытия магазинов и ресторанов к началу сезона.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) уточнили, что первыми планируют отменить систему all inclusive в популярных у туристов турецких районах Сиде и Аланья. «Фактически речь идет о центрах курорта», — поясняет телеканал « Царьград ».

При этом количество россиян, которые отправляются на отдых в Турцию, продолжает стремительно расти. Так, за первую половину текущего года страну посетили на 13,9% больше граждан России, чем за аналогичный период 2018 года.