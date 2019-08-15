Зауралец получил миллионный штраф за деревья на родине врио губернатора Шумкова

Житель Варгашинского района Курганской области получил миллионный штраф за рубку деревьев в селе Шастово. О таком решении суда сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Судом установлено, что мужчина без получения разрешения, произвел рубку 285 деревьев породы сосна на территории села Шастово, тем самым причинив муниципальному образованию материальный ущерб на общую сумму более 700 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Мужчина признан виновным и в соответствии с ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) ему назначен штраф в миллион рублей. Кроме того, осужденному предстоит полностью возместить причиненный ущерб в пользу администрации Шастовского сельсовета.
Село Шастово является родиной врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Ранее «URA.RU» опубликовало видеоролик, в котором глава региона показывает своих родителей и сельский дом своей бабушки в Шастово. В марте «URA.RU» сообщало, что Шумков объявил войну «черным лесорубам» в Зауралье.