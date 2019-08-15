Владелец кукурузного поля, куда сел самолет «Уральских авиалиний», рассчитывает на компенсацию

Бизнесмены рассчитывают, что восстановить поле после посадки самолета им помогут чиновники Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Компания «Русмолоко», которой принадлежит кукурузное поле в Подмосковье, куда экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», рассчитывает на компенсацию. Об этом сообщил операционный директор компании Идар Тутов.

«Компенсации будут, я думаю, потому что даже при неурожаях есть такая практика, что минсельхоз Московской области возмещает частично потери», — цитирует Тутова РИА «Новости». Он также затруднился озвучить примерные сроки восстановительных работ.

В региональном минсельхозе, в свою очередь, заявили, что правительство Подмосковья планирует возместить компании затраты на восстановление поля. «Мы с ними связались и сейчас подсчитываются затраты», — отметили в ведомстве.

Как писало «URA.RU», сегодня в Раменском экстренно сел самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был выполнить рейс Жуковский — Симферополь. Через несколько минут после взлета у лайнера отказал двигатель из-за попадания в него птиц, и экипаж принял решение экстренно посадить самолет в поле. В результате жесткой посадки никто из 226 пассажиров серьезно не пострадал.