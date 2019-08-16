Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

Чтобы перестать бояться летать на самолетах, можно заняться изучением его конструкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Людям, которые боятся летать на самолетах, не нужно пытаться заглушить свою тревогу чтением или прослушиванием музыки. Такое мнение высказал завотделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации московской психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

По словам Чернова, есть несколько вариантов решения проблемы с аэрофобией. «Первое — изменить собственное отношение к тревоге, потому что она безопасна», — рассказал специалист РИА «Новости», уточняя, что состояние для человека все равно остается неприятным.

Принятие успокоительного средства в данном случае будет работать на сам недуг. «Избегание формирует состояние, что человек не может это пережить», — говорит Чернов. Чтение книг, музыка или еда помогут справиться лишь ситуационно, но от самого страха не избавят, считает эксперт. Помочь справиться с боязнью полетов может также и изучение строения самолета и принципов полета.

Волна аэрофобии в 2019 году накрыла Россию после инцидента с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», который потерпел крушение при посадке в аэропорту Шереметьево. Тогда погибли 40 пассажиров самолета и один член экипажа, уточняет «Утро.ру».

Случай же, который произошел в Подмосковье 15 августа, вселил в россиян надежду. Пилотам удалось справиться с аварийной посадкой на кукурузном поле, когда у лайнера «Уральских авиалиний» отказали оба двигателя.