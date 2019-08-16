Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет с пассажирами на кукурузном поле в Подмосковье, не считает себя героем. По его словам, любой командир принял бы аналогичное решение.
«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — цитирует пилота ТАСС.
Словами командира уже восхитилась телеведущая Ольга Скабеева, уточняет «
Юсупов решил посадить самолет Airbus А321, который должен был лететь из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, после того, как у лайнера отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
При посадке командир принял решение не выпускать шасси, так как это могло привести к переворачиванию самолета при касании с землей, уточняет