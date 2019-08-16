Дамир Юсупов признался, что любой командир принял бы такое же решение при аварийной посадке Фото: скриншот видео YouTube, канал «RT на русском»

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет с пассажирами на кукурузном поле в Подмосковье, не считает себя героем. По его словам, любой командир принял бы аналогичное решение.

«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — цитирует пилота ТАСС.

Словами командира уже восхитилась телеведущая Ольга Скабеева, уточняет « Царьград ». «Сдержанный и такой скромный. Очень располагает! Настоящий мужчина», — написала журналистка в своем telegram-канале.

Юсупов решил посадить самолет Airbus А321, который должен был лететь из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, после того, как у лайнера отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.