15 августа 2019

Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, не считает себя героем. ВИДЕО

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Клипарт. Скриншот скриншот видео YouTube, канал «RT на русском». Екатеринбург , юсупов дамир
Дамир Юсупов признался, что любой командир принял бы такое же решение при аварийной посадкеФото: скриншот видео YouTube, канал «RT на русском»
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет с пассажирами на кукурузном поле в Подмосковье, не считает себя героем. По его словам, любой командир принял бы аналогичное решение.

«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — цитирует пилота ТАСС.

Словами командира уже восхитилась телеведущая Ольга Скабеева, уточняет «Царьград». «Сдержанный и такой скромный. Очень располагает! Настоящий мужчина», — написала журналистка в своем telegram-канале.

Юсупов решил посадить самолет Airbus А321, который должен был лететь из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, после того, как у лайнера отказали оба двигателя из-за попадания в них птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При посадке командир принял решение не выпускать шасси, так как это могло привести к переворачиванию самолета при касании с землей, уточняет сайт ТВЦ. Такие действия противоречили инструкции. Все находившиеся на борту остались живы и не получили серьезных травм, 75 человек обратились за помощью к медикам. Россияне нашли в соцсетях членов экипажа и обсыпали их благодарностями, Юсупова они назвали «героем».

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