Пилоты «Уральских авиалиний», посадившие самолет в кукурузном поле, вернулись в Екатеринбург

Пилоты «Уральских авиалиний» прибыли в столицу Урала в ночь на 16 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилоты «Уральских авиалиний», которым удалось аварийно посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле в Подмосковье, вернулись в Екатеринбург. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Да, экипаж вернулся», — сообщила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова, отвечая на вопрос корреспондента о том, вернулись ли летчики на Средний Урал. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин прилетели в уральскую столицу в ночь на 16 августа.

Экипаж борта А321 во главе с Юсуповым совершил аварийную посадку в Подмосковье утром 15 августа. В двигатели самолета, который летел в Симферополь из подмосковного аэропорта Жуковский, попали птицы, из-за чего продолжать полет было невозможным. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Для того, чтобы самолет не перевернулся во время посадки, Юсупов принял решение не выпускать шасси, что противоречило инструкциям. На время следствия пилотов отстранили от полетов, уточняет «Утро.ру».