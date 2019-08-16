Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю вызовут на допрос 13 депутатов-единороссов регионального парламента, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. В соответствующем документе (есть в распоряжении редакции) сказано, что депутатов допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о хищениях в реготделении партии «Единая Россия».
«Всех депутатов вызывают в качестве свидетелей — это нормально. Но не факт, что они останутся свидетелями после допросов. Просто следователям проще так работать — сначала собрать весь материал, а потом резко поменять статус со свидетеля на подозреваемого и провести задержания, как это было с главным судебным приставом [Прикамья Игорем] Кожевниковым», — пояснил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.
Встретиться со следователями предстоит Герою России Сергею Яшкину, экс-директору «Искры» Владимиру Шатрову, гендиру «Лукойл-Пермь» Олегу Третьякову, директору «Лысьвенского металлургического завода» Виктору Родионову, директору «ОДК-Пермские моторы» Сергею Попову, промышленнику Владимиру Подкорытову, гендиректору «Дитранса» Виктору Плюснину, руководителю «Уралкалия» Дмитрию Осипову, экс-секретарю пермской «Единой России» Николаю Демкину, ректору местного медуниверситета Ирине Корюкиной, советнику президента «Лукойл» в Прикамье Владимиру Жукову, главному инженеру «СК-Лидер» Павлу Черепанову и декану пермского госуниверситета Татьяне Миролюбовой.
Обыск и выемка документов в реготделении партии «Единая Россия» прошли 11 июля. На следующий день федеральное руководство «Единой России» заявило, что это никак не связано с деятельностью партии.