Фадеев опубликовал сентиментальный пост о переменах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев задумался о смысле перемен в жизниФото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Уроженец Кургана, музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что перестал бояться перемен. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Раньше я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял так поздно!» — написал музыкант. Фадеев также сожалеет о том, что к концу подходит лето: «Жаль, что уходит. Я так люблю это время».

Подписчики Фадеева поддержали своего кумира. «Впереди только самое лучшее», — написала ему Юлия Смирнова. Многие отметили, что «никогда не поздно» понять что-то важное.

Продюсер стал часто делиться своими размышлениями на философские темы после скандала, который произошел между его лейблом «Мальфа» и певицей Наргиз Закировой. Контракт музыканта и его подопечной был расторгнут за сутки до начала тура Наргиз по городам России, уточняет «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Музыка Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...