Фадеев опубликовал сентиментальный пост о переменах

Уроженец Кургана, музыкальный продюсер Максим Фадеев признался, что перестал бояться перемен. Об этом он рассказал в своем Instagram.
«Раньше я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял так поздно!» — написал музыкант. Фадеев также сожалеет о том, что к концу подходит лето: «Жаль, что уходит. Я так люблю это время».
Подписчики Фадеева поддержали своего кумира. «Впереди только самое лучшее», — написала ему Юлия Смирнова. Многие отметили, что «никогда не поздно» понять что-то важное.
Продюсер стал часто делиться своими размышлениями на философские темы после скандала, который произошел между его лейблом «Мальфа» и певицей Наргиз Закировой. Контракт музыканта и его подопечной был расторгнут за сутки до начала тура Наргиз по городам России, уточняет «Национальная служба новостей».