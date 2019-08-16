Полпред Цуканов пропустил торжества в Тюмени и неожиданно уехал в Москву

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Визит Николая Цуканова и Александра Моора на форум «‎Утро»‎. Тюмень, моор александр, цуканов николай
Вместо праздника в Тюмени Николаю Цуканову (на фото в синем костюме) пришлось направиться в МосквуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов не приехал на празднование 75-летнего юбилея Тюменской области. Мероприятие проходит в ДК «Нефтяник» 16 августа.

«Вместо полпреда УрФО на торжественном мероприятии присутствует его заместитель Александр Калиберда. Именно он зачитал приветственную телеграмму», — сообщает корреспондент «URA.RU» с места событий.

Как сообщила пресс-служба полпредства, Цуканов сегодня находится в Москве. Где именно, там пока не уточнили.

Тюменская область отмечает 75-летний юбилей. На торжественной встрече, которую проводит глава региона Александр Моор, присутствуют губернаторы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

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