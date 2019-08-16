В ДК «Нефтяник» сегодня приехали три губернатора регионов «тюменской матрешки» (на фото слева Дмитрий Артюхов, в центре — Александр Моор) Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В Тюменской области отмечают 75 юбилей региона. Торжественное мероприятие 16 августа прошло в ДК «Нефтяник» под слоганом «Земля больших людей». Девиз, по замыслу организаторов, должен символизировать успехи региона, которых удалось добиться с момента образования области в 1944 году, передает журналист «URA.RU».

Мероприятие собрало ветеранов различных отраслей экономики региона, а также политическую и бизнес-элиту Урала. Главными участниками события стали глава Минстроя РФ Владимир Якушев (возглавлявший региона в 2005—2018 годах), губернатор Тюменской области Александр Моор, главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. В течение нескольких часов они говорили о важности региона для России, вспоминали о подвигах ветеранов и награждали отличившихся тюменцев. В Тюмени также ждали полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова, но он внезапно поменял планы. Подробности — в фоторепортаже «URA.RU».

Экс-губернатор Тюменской области, министр Якушев по сути открыл мероприятие под аплодисменты присутствующих. В своей речи он по традиции большое внимание уделил ветеранам, создававшим нефтегазовый комплекс Западной Сибири

Губернатор Моор не скрывал удовольствия от большого количества гостей. В своей речи он сделал упор на то, что Тюменская область превратилась в центр притяжения людей и новых проектов

Глава Югры Наталья Комарова получила из рук Моора знак «За заслуги перед Тюменской областью». Губернатор поблагодарила тюменцев, но не забыла напомнить, что ХМАО в будущем году исполняется 90 лет и пригласила жителей региона в гости

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем поздравлении сделал акцент на совместных проектах, которые Ямал развивает с Тюменской областью

В регионе стало на несколько почетных граждан Тюменской области. Среди них — бывший глава телекомпании «Регион-Тюмень» (филиал ВГТРК) Анатолий Омельчук. Во время слов благодарности у медиаменеджера развязалась наградная лента — губернатор Моор помог. Всего различных наград в этот вечер удостоились несколько десятков людей — глава агрофирмы «КРиММ» Геннадий Рязанов, руководитель «Корпорации СТС» Николай Казаков и другие

Фото: Екатерина Христозова © URA.RU