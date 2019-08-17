Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

В соцсетях россиянка, находясь в состоянии стресса, пожаловалась на грубое приземление Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия. Британское издание Daily Mail назвало россиянку «неблагодарной» из-за того, что та опубликовала на своей странице видео, в котором нецензурно рассказала о происшествии.

«Мы разбились, и мы теперь в каком-то кукурузном поле. Весело. Смотрите, мы в грязи, прям как заказывали», — рассказала Гарковенко на своей странице в Instagram в разделе Stories. «24-летняя неблагодарная преподавательница танца на пилоне, которая пережила чудо, саркастично жалуется на испытание, в то время как другие благодарят пилота-героя», — гласил заголовок статьи британских журналистов.

Россиянка призналась, что намерена судиться с Daily Mail. Телеканалу 360 она объяснила, что после приземления находилась в стрессовом состоянии. «Я включила телефон, чтобы поделиться тем, что со мной произошло, я не думала, что я должна или не должна», — отметила Гарковенко.

Пассажирка разбившегося самолета призналась, что в первую очередь после ЧП ей хотелось обвинить во всем авиакомпанию. «Потом мы узнали истинную причину. Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Они нас спасли!» — подчеркнула Гарковенко.

Airbus А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье неподалеку от аэропорта Жуковский 15 августа. В оба двигателя самолета попали птицы, из-за чего продолжать полет не представлялось возможным. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле близ аэропорта. В самолете находились 230 человек, все они выжили. Пилотам присвоили звание Героев России, членов экипажа наградили орденами Мужества, уточняет RT.