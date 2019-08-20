Ведущего, оскорбившего Путина, уволили с «Рустави 2»

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Медиа-скандал закончился увольнением провокаторовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, который в июле оскорбил родителей президента РФ Владимира Путина, уволен с «Рустави 2». Об этом заявил новый гендиректор телеканала Паат Салия.

«Нельзя, чтобы человек, который трудоустроен на канале, хотел смены владельца и для этого не жалел бы усилий. Мы считаем, что такие люди не смогут работать на канале», — передает слова Салии «Спутник Грузия». Согласно заявлению медиаменеджера, также будут уволены начальник информационной службы Нодар Меладзе и продюсер Георгий Лаперашвили.

В июле Габуния в эфире телеканала нецензурно выражался в адрес Путина и его родителей, напоминает RT. Заявление было сделано на фоне антироссийских митингов в Грузии и запрета на полеты российских компаний в эту страну. Гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия сказал, что полностью поддерживает своего сотрудника. Позже новый руководитель канала уволил Гварамию.

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