Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «бичами» и «быдлом», носит люксовые аксессуары. На нескольких снимках она запечатлена в часах Marine Chronometer, стоимость которых превышает два млн рублей.
Как рассказал РЕН ТВ эксперт, такой хронометр сделан по «кремниевой технологии» и покрыт алмазной пленкой, сам циферблат часов закрывают сапфировые стекла, а ремешок сделан из каучука со вставками из розового золота.
Ирина Алашкевич, как ранее писало «URA.RU», назвала пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «бичами». В сети выложили аудиозапись ее разговора, где она оценила внешний вид людей, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования», — заявила героиня аудиозаписи.