Чиновница, назвавшая пострадавших от паводка «быдлом», носит часы за два млн рублей. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Алашкевич не любит народ., но ценит дорогие аксессуарыФото: сайта Открытое правительство Иркутской области

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «бичами» и «быдлом», носит люксовые аксессуары. На нескольких снимках она запечатлена в часах Marine Chronometer, стоимость которых превышает два млн рублей.

Как рассказал РЕН ТВ эксперт, такой хронометр сделан по «кремниевой технологии» и покрыт алмазной пленкой, сам циферблат часов закрывают сапфировые стекла, а ремешок сделан из каучука со вставками из розового золота.

Ирина Алашкевич, как ранее писало «URA.RU», назвала пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «бичами». В сети выложили аудиозапись ее разговора, где она оценила внешний вид людей, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования», — заявила героиня аудиозаписи.

Чиновница является поклонницей дорогих аксессуаров
Фото: Соцсети/ РЕН ТВ

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© Служба новостей «URA.RU»
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