Антон Шипулин встретит свой день рождения в суде

Антон Шипулин может быть снят с довыборов из-за нераскрытых финансовых активов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Экс-биатлонист Антон Шипулин 21 августа лично явится в Свердловский областной суд на дело о снятии с довыборов в Госдуму по Серовскому округу, сообщили «URA.RU» источники. Примечательно, что кандидат в депутаты сегодня празднует день рождения — спортсмену исполнилось 32 года.

Оперативно получить комментарий у Антона Шипулина не удалось. Пресс-секретарь кандидата Иван Тугарин также не ответил на звонки «URA.RU».

Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин завершил спортивную карьеру в конце декабря 2018 года на фоне подозрений в употреблении допинга. Позднее спортсмен заявил о планах стать депутатом Госдумы от «Единой России». Свое решение Шипулин подробно объяснял в интервью c «URA.RU».

Иск о снятии кандидата с довыборов подали в суд его оппоненты из «Справедливой России». Поводом стали иностранные ценные бумаги, которые начинающий политик не задекларировал на момент регистрации. Сам Шипулин накануне заявил «URA.RU», что уже давно избавился от финансовых активов.