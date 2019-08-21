Ведущие «Рустави 2», где оскорбили Путина, уволились в прямом эфире

Ведущие телеканала «Рустави 2» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем увольнении в прямом эфире выпуска новостей, после чего программа была прервана. Журналисты проработали на телеканале более десяти лет.
«В „Рустави 2“ началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого „Рустави 2“, который я любил и который ценили зрители», — цитирует Сесиашвили «телеканал 360». В свою очередь Джорджуа заявила, что ведущие планируют продолжить борьбу за свободу.
Ранее по инициативе нового гендиректора «Рустави 2» Паата Салия были уволены несколько ведущих журналистов телекомпании, в том числе грузинский ведущий Георгий Габуния, который в нецензурной форме обругал президента РФ Владимира Путина и его родителей. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с «Национальной службой новостей» предрек потерю популярности «Рустави» после увольнения Габуния.