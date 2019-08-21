Ведущие «Рустави 2», где оскорбили Путина, уволились в прямом эфире

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., видеокамера, видеоблогеры
Ведущие уволились с телеканала «Рустави 2», где поработали более десяти летФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Грузинский телеведущий оскорбил Путина

Ведущие телеканала «Рустави 2» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили о своем увольнении в прямом эфире выпуска новостей, после чего программа была прервана. Журналисты проработали на телеканале более десяти лет.

«В „Рустави 2“ началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого „Рустави 2“, который я любил и который ценили зрители», — цитирует Сесиашвили «телеканал 360». В свою очередь Джорджуа заявила, что ведущие планируют продолжить борьбу за свободу.

Ранее по инициативе нового гендиректора «Рустави 2» Паата Салия были уволены несколько ведущих журналистов телекомпании, в том числе грузинский ведущий Георгий Габуния, который в нецензурной форме обругал президента РФ Владимира Путина и его родителей. Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в беседе с «Национальной службой новостей» предрек потерю популярности «Рустави» после увольнения Габуния.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...