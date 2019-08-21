Ямальский депутат досрочно сложил полномочия

Депутат думы Салехарда Андраник Мкоян досрочно сложил свои полномочия Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутат думы Салехарда Андраник Мкоян, признанный виновным по делу о взятке, досрочно сложил свои полномочия. Об этом «URA.RU» сообщили источники в мэрии Салехарда.

«Городская дума единогласно приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Андраника Мкояна», — сообщили в мэрии.

Получить оперативный комментарий в думе Салехарда не удалось. На звонки журналиста никто не ответил.

На заседании горсуда 30 апреля Мкоян был признан виновным в даче взятки сотрудникам Росрыболовства Андрею Кокшарову и Александру Аверьянову. Сумма взятки составила 200 тысяч рублей. Мкояну назначили штраф в размере 12 млн рублей и лишили права занимать должности госслужбы на пять лет. Кокшарова и Аверьянова приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишили права занимать госдолжности в течение трех лет. Они были взяты под стражу в зале суда. Окружная прокуратура 19 августа потребовала лишить Мкояна полномочий, так как на момент вынесения приговора он являлся депутатом.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Мкоян признался в суде в даче взятки, а чиновники не отрицали получение денег. Защита народного избранника настаивала, что предварительного сговора между ними не было, а сумма взятки была 100 тысяч рублей.