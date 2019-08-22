За работу «Газпром нефти» и «Роснефти» в ХМАО заплатят все нефтяные компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефть, романовское месторождение
Освоение месторождения в Югре обойдется в госказне в 600 млрд рублейФото: media.gazprom-neft.ru

Российская нефтяная отрасль должна будет заплатить 600 млрд рублей в бюджет, чтобы покрыть выпадающие доходы из-за налоговых льгот для «Роснефти» и «Газпромнефти» на разработку месторождения Приобское в Югре. С соответсвующим предложением выступил Минфин.

Ведомство предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и попутный нефтяной газ для всей отрасли. Это должно компенсировать льготы для Приобского месторождения, сообщает «Коммерсант». Вычеты по НДПИ почти на 60 млрд рублей в год ранее одобрил президент РФ Владимир Путин. Разработкой северной части месторождения занимается «Роснефть», южной части — «Газпром нефть». За десять лет, посчитал Минфин, выпадающие от вычета НДПИ доходы госказны составят 600 млрд рублей.

Приобское — гигантское нефтяное месторождение, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе, возле села Селиярово. Его запасы относятся к трудноизвлекаемым. В прошлом году «Роснефть» добыла на этом участке 26 млн тонн нефти, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...