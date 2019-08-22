За работу «Газпром нефти» и «Роснефти» в ХМАО заплатят все нефтяные компании

Российская нефтяная отрасль должна будет заплатить 600 млрд рублей в бюджет, чтобы покрыть выпадающие доходы из-за налоговых льгот для «Роснефти» и «Газпромнефти» на разработку месторождения Приобское в Югре. С соответсвующим предложением выступил Минфин.
Ведомство предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть и попутный нефтяной газ для всей отрасли. Это должно компенсировать льготы для Приобского месторождения, сообщает «
Приобское — гигантское нефтяное месторождение, расположенное в Ханты-Мансийском автономном округе, возле села Селиярово. Его запасы относятся к трудноизвлекаемым. В прошлом году «Роснефть» добыла на этом участке 26 млн тонн нефти, «Газпром нефть» — 11,5 млн тонн.