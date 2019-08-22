Историк ответил на вопрос Кадырова, адресованный имаму Шамилю

Ранее Рамзан Кадыров заявил о репрессиях имама Шамиля в отношении чеченского народа Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев взял на себя ответственность прояснить личность имама Шамиля специально для главы Чечни Рамзана Кадырова. Выпуск передачи «Параграф 0.5», который можно назвать видеоответом на вопросы Кадырова, опубликован на YouTube.

«Я как историк в третьем поколении принимаю на себя ответственность впредь отвечать по всем вопросам и нападкам, касаемых нашей общей истории», — обосновал свою деятельность Зураб Гаджиев. По ходу видео историк отвечает на все вопросы, которыми задается Кадыров. В частности, Гаджиев отвечает на единственный вопрос главы Чечни, который Кадыров задал бы Шамилю, если б тот был жив: «Почему имам уехал в Калугу, а не остался в Чечне или Дагестане?»

По словам Гаджиева, имам Шамиль уехал в Калугу не по своему желанию, а был направлен туда императором, обещавшим имаму Шамилю отпустить его с семьей в Мекку — такое решение было принято, чтобы не допустить восстаний прежних династий. Также историк не согласился с Кадыровым в том, что дагестанцы выгнали имама Шамиля из республики.

Ранее Кадыров заявил, что деятельность имама Шамиля привела к сокращению численности чеченцев. Оскорбления в адрес чеченского народа, по словам главы Чечни, стали причиной его конфликта с жителями Дагестана. Однако пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил «URA.RU», что Рамзан Кадыров не высказывался неуважительно о личности имама Шамиля.