Пушков поставил на место Зеленского, предложившего России обменять Крым на место в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять Крым на место в «Большой восьмерке» «комичной политикой». Свой ответ сенатор от Пермского края опубликовал в Twitter.
«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры „cемерки“ — это негодная политика», — написал Пушков. «Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — прим.ред) никакого отношения, это комичная политика», — добавил сенатор. «Его (Зеленского — прим.ред) кто-то уполномочил говорить от имени G7?» — поинтересовался Пушков. Член Совета Федерации при этом заметил, что Зеленскому «пора бы понять подлинный вес Украины в мировых делах».
Условием для возвращения России в G8 должно стать возвращение Крыма Киеву и прекращение боевых действий в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, по его мнению, возвращение моряков и заключенных Москвой может стать серьезным сигналом миру, что она готова «вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
Ранее Зеленский в Facebook написал, что условием для возвращения РФ в «Большую восьмерку» должно стать возвращение Украине Крыма, напоминает RT. Кроме того, украинский лидер заявил, что Россия должна освободить украинских пленных и прекратить конфликт в Донбассе, пишет Nation News.