Twitter не дал пользователю оскорблять российский флаг

Оскорбляющую государственный флаг картинку выложил один из пользователей сети микроблогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сеть микроблогов Twitter удалила пост своего пользователя с картинкой, оскорбляющей флаг России. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса Twitter удалила сообщение с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ», — отмечают в Роскомнадзоре. Решение об удалении оскорбительной картинки Twitter принял 22 августа: в этот же день в России празднуется день государственного флага.

Это не первый случай, когда на различных сайтах появляются материалы, порочащие общество и государство. В конце июня Роскомнадзор потребовал от портала risovach.ru удалить оскорбительное изображение российского флага. На следующий день ресурс подчинился. Позднее ведомство добилось удаления аналогичных картинок от американских соцсетей Facebook и Instagram.

21 августа Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского СМИ «Новое время». На данном портале был размещен текст государственного гимна РФ в оскорбительной интерпретации.