Роскомнадзор заблокировал украинский сайт, где издевались над гимном России

В России ограничили доступ к украинскому журналу «Новое время» и к порталу, который позиционировал себя как «библиотека крамольного контента». На обоих площадках был размещен текст государственного гимна РФ в оскорбительной интерпретации. Такое требование 19 августа поступило от Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщали в пресс-службе Роскомнадзора.
По информации Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России на сайтах zapretno.info и nv.ua («Новое время» — прим. ред.) были материалы, оскорбляющие российский гимн. Администраторов площадок и провайдеров уведомили о необходимости удаления противоправной информации. «Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России», — передает
Это не первый случай, когда на сайтах появляются материалы, порочащие общество и государство. В конце июня Роскомнадзор потребовал от портала risovach.ru удалить оскорбительное изображение российского флага. На следующий день ресурс подчинился. Позже ведомство добилось удаления аналогичных картинок от Facebook, Instagram и Twitter. Американская компания Google прежде чем удалить запрещённую информацию трижды проигнорировала требования регулятора
Ограничения основываются на законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нем говорится о недопустимости публикации на интернет-площадках информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, нравственность, выражает неуважение к обществу, государству. Закон о защите государственных символов и общества 18 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Нарушителям грозит до 300 тысяч рублей штрафа или 15 суток административного ареста.